Bella Campos e Mc Cabelinho? Sinto cheio de romance

Os dois apareceram juntos nos stories do funkeiro

Ai que delícia, Bella Campos está curtindo um coração livre ao lado do seu mais novo affair, Mc Cabelinho. Os dois apareceram muito apaixonados no Instagram do cantor que não deixou de mostrar a beleza da morena. O sonho de toda solteira sendo vivido por nossa atriz musa de Pantanal.

Eu não sei vocês, mas eu senti cheirinho de romance pelo ar e já acho o casal um dos mais lindos dos últimos tempos.

Será que vem aí? A fofoqueira aqui já ama.