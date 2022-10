Bella Campos e Mc Cabelinho assumem namoro

Cantor chegou a se declarar para a atriz que deu vida a Muda em Pantanal

Já disse para vocês que amo um kikiki no mundo dos famosos, principalmente quando eles decidem formar casais. Faz um tempo que estou de olho em Bella Campos e Mc Cabelinho e não deu outra. Os dois estão juntos!

O muso usou as redes sociais para elogiar a atriz que deu vida a Muda em Pantanal e pediu para que os seus fãs votassem nela que está concorrendo a um prêmio de atuação.

“Isabella está concorrendo a atuação do ano, então venho pedir aos meus fãs para votarem na minha preta. É muito importante para ela. Sei o quanto ela se esforça e estuda dentro de casa. Vocês que viram a novela Pantanal e viram como ela foi bem e acreditam no trabalho dela, como eu, votem nela, porque ela merece. Boa sorte, preta! Vai clicar no link, vai ter essa preta linda, e vocês vão votar”, disse ele.