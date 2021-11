Beijão!!! Ludmilla e Thayla Ayala se beijam no filme Moscow. Estou curiosa pra ver!

Hoje é dia de lançamento de Moscow, filme inspirado em HQ com direito a beijo de Ludmilla e Thayla Ayala.

Amazon Prime lança hoje o filme Moscow, longa inspirado em HQs e que tem beijo de Ludmilla e Thayla Ayala.

As produções brasileiras continuam se movimentando, grandes canais de streaming apostam nas produções nacionais para chamar atenção do público. Desta vez quem ganha destaque é Moscow. O filme é escrito e dirigido por Mess Santos e conta com um super time de atuação: Thayla Ayala, Ludmilla, Bruno Fagundes, Micael, Werner Schünemann e outros…

O filme foi gravado na pandemia e em apenas doze dias, vocês entenderam o que eu disse? Gravaram um filme em apenas doze dias! Pasma!

Mas vamos ao que interessa, o beijo? Não! O filme em si… em comunicado, Thayla falou um pouco sobre o novo job: “Foi o primeiro trabalho que fiz na pandemia. Gravamos em um tempo recorde e de uma maneira que nunca tinha feito. Sem contar que eu adorei trabalhar com uma estética mais próxima dos HQs. Eu amo HQs, coleciono desde pequena, então, foi como entrar em uma das histórias que eu coleciono. É uma estética e um roteiro bem diferentes do que estamos acostumados a ver no cinema brasileiro e estou curiosa para ver como o público receberá isso”.

Então meus amores, se querem uma boa opção de entretenimento para o final de semana, siga a dica de Kátia Flávia: Assistam Moscow! Tem história, tem boys gatos, ação, pegada de HQ e a beijoca de Ludmilla e Thayla.