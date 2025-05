Beats inaugura Little Monster Mansion com show exclusivo de Pedro Sampaio no Rio de Janeiro

É oficial, monstros! A contagem regressiva para o show mais aguardado do ano começou com MUITO brilho, batida e referência à diva suprema: Lady Gaga! A Beats, drink pronto queridinho das baladas, inaugurou na noite desta quarta-feira (30) a Beats Little Monsters Mansion, o esquenta oficial do festival Todo Mundo no Rio — e já podemos dizer: FOI ICÔNICO!

A abertura teve um show exclusivo de Pedro Sampaio, que incendiou a pista e colocou geral pra dançar ao som de hits explosivos. E claro, o tapete foi vermelho para as celebs e criadores de conteúdo que marcaram presença com muito estilo: Luisa Perisse (acompanhada do boy, Rafael Coimbra), Nah Cardoso, Aline Maia, entre outros nomes que agitaram a primeira noite da casa.

A mansão temática, montada no Alba Botafogo (Rua Martins Ferreira, 60 – Botafogo), é um verdadeiro santuário pop para os fãs de Gaga: são ambientes sensoriais, cenários que recriam eras da cantora e detalhes que vão fazer qualquer Little Monster pirar. Um mergulho profundo no universo de quem mudou a história do pop com talento, ousadia e autenticidade.

A Beats Little Monsters Mansion estará aberta de 1 a 3 de maio, e é a pedida perfeita pra quem quer entrar no clima do show com muita personalidade, beats gelada na mão e um toque de bad romance no ar.

Vai perder esse hino de experiência? Corre que é por tempo limitado!