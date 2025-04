BBB25: Público exige a expulsão de Maike após ele dá um puxão de cabelo de Renata e morder a sister

Meus amores, essa madrugada de quinta-feira (10) no BBB 25 rendeu horrores, hein? Estou aqui em casa vendo o reality no meu Globoplay, quando vejo uma cena do Maike com a Renata que me deixou horrorizada.

Na área externa da casa, Maike levou duas advertências da produção após perder a mão nos flertes com Renata, que ficou visivelmente incomodada com o ocorrido.

Tudo começou quando o nadador estava flertando com a bailarina e puxou o cabelo dela com força. “Eu quero você, porr*”, disse ele. A sister demostrou que ficou incomodada e pediu: “Para, já falei”, rebateu.

Em seguida, a produção emitiu uma advertência para Maike, que fez um sinal para as câmeras indicando que havia entendido o recado. Só que, alguns minutos depois, o brotlher voltou a encostar na loira e, além de puxar o cabelo dela, mordeu seu braço.

Bastante desconfortável e irritada com a situação, Renata enfatizou que não estava nada à vontade com a insistência de Maike: “Para, para”, repetiu ela.

Mais uma vez, a produção emitiu um novo alerta sonoro e Maike afirmou ter visto. João Pedro, que estava com o casal no momento, reagiu: “O que você fez?”. Ninguém respondeu o peão.