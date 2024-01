BBB24: Segundo paredão é formado por Davi, Juninho e Thalyta

Socorroooo! Mais um paredão formado e os brothers Davi, Juninho e Thalyta estão na berlinda.

Na formação do segundo paredão que aconteceu na noite desta sexta-feira (12), Davi foi indicado pelo líder, o cantor Rodriguinho. Juninho, acabou na berlinda porque foi escolhido pelo líder depois de empatar votos com Raquele; e, Thalyta, que foi puxada pelo mototaxista no Contragolpe.

Lembrem-se meus amores, o público tem que votar em quem deve ficar no programa, ou sejam, a pessoa menos votada sairá do reality show. A segunda eliminação do BBB24 ocorre no próximo domingo (14).