Gente, estou fazendo essa nota enquanto tomo um belo café da manhã, são exatamente 8:30, e até agora, Juninho pode permanecer na casa segundo a enquete do Uol.

E tudo indica que quem saíra da casa mais vigiada do brasil será a sister Thalyta, pois Davi está com uma diferença de porcentagem bem pequena do motoboy.