BBB24: Beatriz ignora alerta da produção mais uma vez e pode ser expulsa do reality

É meus amores, a Bia não aprende mesmo, né? Mesmo com todos os alertas da produção sobre não se aproximar dos artistas que estão se apresentando nas festas do reality, sabendo que violar essa regra poderia levar a sua expulsão do programa. Ela foi lá, ignorou tudo isso e fez de novo.

Na festa desta sexta-feira (1º), ela chegou a tocar os ombros do cantor Wesley Safadão. O cantor fez a sua apresentação na pista de dança com os confinados durante o evento, mas a maioria deles se comportou e fez uma rodinha para cantar seus hits.

Já na madrugada deste sábado (2), a sister tentou puxar um trenzinho com o artista e acabou violando a regra. E sabemos que o comportamento da sister já estava provocado incômodo desde da festa do último sábado (24), na apresentação de Xande de Pilares. Ela praticamente subiu no palco, ignorando os alertas da produção e dos colegas de confinamento.

Na manhã deste sábado (2), a tag “Beatriz expulsa” estava entre os mais comentados do X (antigo Twitter). “Segundo a produção, isso aqui é passível de eliminação imediata. Sendo assim, por uma questão de justiça, apoiamos a apoiamos a expulsão da Beatriz”, escreveu uma usuária.

“Uma coisa é o cantor ir falar com os participantes, outra coisa é o participante encostar no cantor, invadindo o espaço dele, sem nenhuma autorização do mesmo. Ainda sabendo que é contra as regras e que foi chamada atenção no confessionário para que parasse”, comentou outra.