BBB23: Decepcionada com Nicácio, Marília dispara: “Quem quiser que coloque tapa ouvidos”

A maquiadora afirma que a falta de reciprocidade de Fred lhe magoou.

Gente, eu ainda acredito que o médico Fred Nicácio se esquece que tudo o que acontece no BBB está sendo gravado. Após todo o teatrinho que o brother fez ao ser anunciada a saída de Marília do BBB, na manhã desta sexta-feira (27), durante sua participação no Mais Você, a maquiadora realmente descobriu quem era a sua dupla no confinamento.

Após ver os vídeos que a produção do programa separou para ela, mostrando que Fred vivia debochando em suas costas, a maquiadora se mostrou extremamente decepcionada com as atitudes de Nicácio.

“Complicado. Eu sou uma pessoa muito leal e verdadeira. Acreditava que da outra parte também iria ter uma pessoa verdadeira. Não esperava que ele ficava com esse deboche pelas minhas costas e dizendo essas coisas. Eu falo alto, mesmo, vou continuar berrando. Quem quiser que coloque tapa ouvidos”, chateada, confessou Marília.

A ex-BBB ainda informou que sempre tomou muito cuidado com suas palavras e posicionamentos, ao falar com o médico, pois entende os seus privilégios e não queria acabar prejudicando a dupla.

“Ele aborda muitos temas polêmicos. Eu sou uma mulher branca, loira, e ele sempre batia sobre isso. Em vários momentos ponderei e pensei em tomar cuidado em como falar com ele, para que não achasse que existia algo. Tive muito cuidado, cautela. Como dupla, não queria ter conflito sério”.

Por fim, enquanto avaliava os outros brothers da casa, a maquiadora voltou a ressaltar a sua decepção com Nicácio, afirmando que reconhece a sua história, mas que a falta de reciprocidade da parte do médico lhe deixou chateada.

“É um cara legal, bacana, que tem causas importantes. É uma pessoa que veio do nada e construiu uma carreira incrível. Eu sou muito leal e verdadeira. Não é porque ele não foi verdadeiro comigo, que eu deixo de admirar a história dele. Isso é problema dele. Fiquei chateada e triste com os vídeos que vi, porque vi que a recíproca não era verdadeira. Não era bem assim”, finalizou a primeira eliminada do BBB23.