BBB23: A falsa Barbie, Bruna Griphao, preenche a cota ‘loira odonto’ da edição

Quebrando os estereótipos, a atriz afirma que é da bagaceira.

Apesar de sua aparência de patricinha, a atriz Bruna Griphao, não é nada do que parece. Solteira há 6 meses, a gata afirma que não pretende ficar com ninguém dentro da casa.

Dentre todas suas qualidades, a que mais lhe chama a atenção é a lealdade, o que faz com que a falta de reciprocidade neste quesito a faça perder a linha. “Não gosto de treta, mas sei tretar”.

Afirmando ser da bagaceira, Bruna relata que sua maior inspiração no meio artístico é a minha rainha e de todos os baixinhos, Xuxa Meneghel.

Imprevisível e intensa, a atriz diz que com ela é 8 ou 80, ou a pessoa a ama ou a odeia, mas afirma: “Geralmente, quem me odeia não me conhece direito”.