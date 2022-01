Tadeu Schmidt manda recado debochado e Luana Piovani retribui

Gente, estreia de Tadeu Schmidt no comando do BBB22, foi um show a parte. Super a vontade, criativo, divertido e leve. Parecia que ele apresentava o reality show há muitos anos. Desenvoltura essa que só vimos quando Marcos Mion estreou no Caldeirão.

Tanta desenvoltura levou o apresentador a brincar com o fato de que Luana Piovani não irá comentar o BBB22, que tem a presença de seu ex marido, Pedro Scooby. Depois do quadro “O Brasil tá vendo”, passou o vídeo de Lulu negando que assistiria, e o quadro mudou para “O Brasil tá vendo, menos a Luana” — uma sacada maravilhosa da produção.

“Beijo para você, Luana, que eu sei que está vendo. Ou não está vendo, né? Agora não sei mais. Alguém que conhece a Luana fala que mandei um beijo para ela, tá?’, soltou Tadeu Schmidt arrancando gargalhadas de todos os telespectadores, sem dúvida alguma.

E não é que ela respondeu? Piovani, com todo seu jeitinho, retribuiu o beijo através dos seus stories (@luapio) e disse que achou gentil da parte de Schmidt lhe mandar um recado. Essa versão da Luana tá estranha né? Tô esperando um deslize do Scooby lá dentro e acho que ela também…