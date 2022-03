BOMBA! Cansado dos moradores do ‘BBB22’, Douglas Silva faz amizade com Dummies

E Paulo André também se divertiu com os assistentes da produção

Ah gente, eu acho os dummies do BBB a coisinha mais fofa do mundo! E nesta sexta-feira, (18), eles roubaram a cena na festa do MC Donald’s e fizeram um super amigo: o ator Douglas Silva. Acerola é puro carisma né?

O ator foi se esbaldar na tirolesa da festa, no qual os assistentes os auxiliavam colocando toda a proteção para os participantes não se machucarem. Então, Acerola aproveitou e gravou um vídeo com eles, até brincando de nomeá-los e o momento foi pura descontração.

https://twitter.com/Silva_DG/status/1505058016315457537

Depois foi a vez de Paulo André tentar converter os Dummies a sua religião: o Flamengo! Ninguém escapa da vontade que esse menino tem de tornar o mundo rubro-negro… Pede pra mim, PA! Eu até torço para o Fla por sua causa, viu?

Paulo André e sua missão de converter todos ao Flamengo, nem os dummies escaparam



KKKKKKKKKKKK #BBB22

pic.twitter.com/7LGsQhLLaq — Ka (@kanceladax) March 19, 2022

E não é que os Dummies até arriscaram uns passinhos? Eles são gente como a gente meu povo! Será que um dia veremos as carinhas deles? Queria viu?

https://twitter.com/uniao_disney/status/1505076384284266496

https://twitter.com/AlbericoRangel/status/1505065620882219010