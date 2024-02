BBB: Wanessa volta a falar de Davi para Isabelle: “Não jogue com ele!”

Perseguição ou visionária? Muitos acreditam que Wanessa está pegando no pé de Davi, mas alguns acreditam que ela soube ler o jogo do brother. Aconteça o que acontecer, ela alertou Isabelle sobre a conduta do motorista de aplicativo e disse que ela não deve fazer o seu jogo com ele.

Na área externa da casa, a cantora aconselhou novamente a cunhã a tomar cuidado com sua relação de amizade com o baiano. “Em termos de jogo, não conte com ele, não jogue com ele!”, disparou.

“Para mim, aqui dentro como nós estamos vivendo um jogo, se uma pessoa é minha aliada, dessa forma que vocês são, eu acho muito muito estranho. Eu estar com uma pessoa que é minha aliada, que a gente parece que troca junto, mas na hora que precisa mesmo, não conta junto!”, disparou exemplificando sua amizade com Yasmin.

“Eu já tentei te falar, já tentei te alertar sobre isso. É sua relação com ele, não vou me intrometer mais. Isso não vai virar voto para mim”, afirmou Wanessa.

Cunhã disse que a cantora não se intrometeu e a sister disse que sim, citando alguns exemplos. “Se você precisar, eu estou aqui, mas eu já te alertei, agora é sua responsabilidade querer ou não andar de mãos dadas com essa pessoa”, finalizou.