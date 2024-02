BBB: Bárbara Evans dá opinião sincera sobre Davi: “Muito forçado”

Bárbara Evans está por dentro do BBB 24 quando o assunto é comentar tim tim por tim tim o que acontece dentro da casa. Aloca! A influenciadora deu o que falar ao comentar as atitudes de Davi, chegando a dizer que ele é muito forçado.

A modelo citou Yasmin Brunet logo no início de seu discurso. “Estão pegando raiva da Yasmin. ‘Ai porque ela é rica. O que ela tá fazendo lá?’. Gente, para também, né?”, defendeu Bárbara. Em seguida, ela confessou que não gosta de Davi.

“Em relação à postura dela com o Davi, eu Bárbara acho ele muito forçado. Ele força muito! Tipo, ele ganhou o Big Fone e distribuiu as pulseiras. Ele nem sabia o que era as pulseiras e ele já estava: ‘Obrigada, meu Deus!'”, disse a loira, imitando o brother. “Não sabia nem se era pro bem ou se era para mal. Eu acho muito forçado”, opinou Bárbara.