BBB 24:Davi pede expulsão de Wanessa após a cantora dar um levar tapa em sua perna

Minha gente, o Davi correu para o confessionário para exigir a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. Porque na madrugada deste sábado (2), o motorista de aplicativo foi acordado com um tapa na perna dado pela cantora. Ela pediu desculpas na hora e justificou que estava bêbada, mas o rival perdeu o sono e pediu providências da produção do reality da Globo.

Isso tudo aconteceu no fim da festa iniciada nesta sexta (1º), que teve como atração principal Wesley Safadão. Giovanna Pitel e Yasmin Brunet tentavam fazer com que Wanessa trocasse de roupa para devolver o figurino a tempo de evitar uma punição, quando a cantora começou a dar socos no ar dentro do quarto em que Davi estava dormindo.

Aí a cantora se dirigiu ao pé da cama do baiano e começou a dar tapas. Um deles acertou o pé dele e o acordou. “É o Davi que tá dormindo aí, Wanessa”, alertou a modelo. “Desculpa, Davi! Eu tô bem louca”, justificou.

Só que o motorista de aplicativo não conseguiu voltar a dormir e levantou para ir até o confessionário denunciar o que Wanessa fez. Após reclamar com a produção, ela contou para Matteus e Isabelle o que ocorreu.

“Isso não vai ficar assim não. Ela deu uma tapa nas minhas pernas, eu dormindo assim, deitado, ela viu que eu tava deitado ali”, relatou Davi. “São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além de isso ser provocação, falta de respeito e agressão”, acusou.

“Não vai ficar de graça não, não vai mesmo, não sou otário. Tá pensando que vai fazer o que quiser comigo aqui?”, revoltou-se o brother. Matteus quis saber a resposta da produção para a queixa do colega, que respondeu: “Eles vão tomar uma atitude, eles vão tomar as medidas cabíveis. Vai analisar, já passei pra eles já”, disse.

“Tô cheio de ódio aqui, cheio de ódio mesmo”, emendou. “Queria ver se fosse eu, que entrasse no quarto daquela forma e desse uma tapa na perna dela, queria ver”, comparou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vocês acham que teve agressão ou Davi tá exagerando? #BBB24 pic.twitter.com/meo2AljL1S — Dantas (@Dantinhas) March 2, 2024