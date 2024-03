BBB 24: Yasmin e Leidy quebram pau com Davi após “Sincerão”

Minha gente, depois do ‘Sincerão’, a casa continuou a jogar as verdades na cara dos participantes e sobrou para Davi escutar tudo que Leidy e Yasmin tinham para dizer após eles seguraram o tranco da expulsão de Wanessa Camargo. As sisters gritaram com o brother e a trancista até chegou provocá-lo para que ele perdesse a linha e beirasse uma expulsão.

Debochando, Davi perguntou se ela queria beijá-lo, o que deixou Leidy ainda mais nervosa. “Nojento! Você é nojento!”,disparou ela. Os ânimos seguiram exaltados, Leidy Elin continuou argumentado com Davi, que rebateu os comentários da sister e a chamou de planta. Beatriz e Isabelle pediram para ele encerrar a briga. “Só estou me defendendo. Ela está falando e eu estou rebatendo”, explicou Davi.

Yasmin novamente gritou com Davi e o chama de “monstro”. O motorista de aplicativo então disse novamente que a modelo é “inútil”. Davi falou que Yasmin não faz nada na casa. “Não passa um pano na casa, não lava nada…”, comentou. Ele já emendou a fala direcionando para Leidy Elin: “E a Leidy só quer protagonizar em cima da história dos outros”.

“Tira meu nome da sua boca. A Leidy o quê? Tá com ciúme de Bia e Alane?”, gritou Leidy Elin. “Ciúme? Levo na boa. Só acho que você é coadjuvante”, respondeu o brother. Em seguida Leidy o chamou de manipulador. “Eu? Eu peço ela pra votar em alguém? Pergunte a ela se eu peço pra votar em alguém”, rebateu Davi.

Yasmin voltou pra discussão e disse para Leidy: “Igual daquela vez que estávamos nós duas no Paredão, que ele prometeu a mesma coisa para nós duas”. Leidy Elin concordou e Davi questionou qual foi a promessa: “Prometi o quê?”. “Que ia tirar a gente do Paredão”, respondeu Yasmin.

O brother explicou que a promessa não foi essa e comentou: “Eu queria te ajudar, mas eu percebi que você é uma cobra inútil no jogo então agora eu quero te tirar”. A discussão continuou. Davi disse que Leidy Elin só queria aparecer no jogo, enquanto era olhado fixamente por Yasmin. Após chamar a trancista de planta, o baiano cantou a música de Valesca Popozuda.