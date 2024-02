BBB 24:” tá uma coisa chata já “, Marcus sobre a obsessão de Wanessa e Yasmin por Davi

Genteeeee, finalmente alguém no BBB 24 que teve coragem de falar sobre a obsessão das duas por Davi. E quem fez deu esse toque nas duas foi Marcus Vinicius vem se mostrou incomodado com a postura das sisters em relação ao brother baiano então as alertou de uma possível obsessão delas em relação ao motorista de aplicativo.

Tanto que o brother questionou a cantora porque ela só foca em votar no Davi ao invés de votar em pessoas que já votaram nela. “Acho que vocês tão indo demais no Davi, Davi, tá uma coisa chata já, gente!”, declarou ele.

O líder da semana, Lucas Buda, que colocou a pulseira de alvo em Davi disparou: “Mas ele não foi pro Paredão ainda.” Wanessa apontou: “Ele não foi. Ele foi só no começo, ele é uma opção e tem que botar ele uma hora.”

Mesmo assim, Marcus deixou evidente o quão incomodado está com essa situação e alertou os três sobre a postura em ir sempre na mesma pessoa: “Mas tá beirando a obsessão.” Obviamente, a cantora não gostou do que ouvir do então amigo e logo, se explicou: “Não é obsessão. É a única pessoa que me deu motivo, amigo”.

O comissário de bordo continuou: “Não tô falando do voto de vocês, mas qualquer movimentação ‘ah porque foi o Davi’. Acho que é um pouco demais isso.” A artista rebateu novamente: “Você tá vendo errado. Não tem isso.”