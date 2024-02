BBB 24: Saiba qual foi o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt para Rodriguinho

Rodriguinho disse adeus aos brothers do BBB 24 e Tadeu Schmidt não economizou nas palavras de despedida do brother. O apresentador focou o seu discurso em falar do artista e sua jornada dentro do reality da Globo.

“Quando eu terminar, seremos 15. Estamos diante de um paradoxo. Todo mundo sabe o que é isso? Paradoxo é uma ideia que parece fazer sentido, parece construída com premissas razoáveis, mas, quando você analisa, você vê que não faz sentido. Ela fere a lógica, que essa ideia é uma contradição em si própria. Aqui temos o paradoxo de Rodriguinho. Rodriguinho quer ir embora. Ora, se você é o mais querido do paredão, o público vai querer que você fique. Portanto, o público não vai atender ao seu desejo, embora você seja o mais querido. Se você é o menos querido do paredão, o público quer mandar você embora, mas não é para atender a sua vontade porque você é o menos querido. Entendem? É um paradoxo”, disse ele.

“Evidentemente, dizer que quer ir embora, ajuda a ir embora. Dizer que R$ 3 milhões não fazem a diferença, que não está se importando com isso ou com aquilo, ajuda a ir embora. O telespectador, o mesmo cidadão que vai lá votar para eliminar, pensa: se eu estivesse aí dentro, eu ia dar muito mais valor. Jamais houve um campeão que trata-se a vitória como tanto faz. Agora, imagine se, depois de se esforçar tanto para ir embora, o Rodriguinho não vai. E se ele tivesse conquistado simpatia justamente por ser desse jeitão? Porque foi isso que ele fez aí dentro. É rabugento, mas é divertido, engraçado, é metido, mas é carismático, junta as pessoas em torno dele sem fazer esforço. Quando fica triste, e ficou, como jamais imaginou, todo mundo corre para cantar, para fazer ele ficar feliz, até os maiores adversários. Ele detona os adversários, fala barbaridades, mas é de um amor enorme com os seus. Desenvolveu uma rivalidade desde o começo do programa, mas é capaz de olhar exatamente para este rival e enxergar o próprio filho”, completou.

Tadeu ainda falou um pouco sobre os dois emparedados, Fernanda e Lucas Henrique. Por fim, o apresentador declarou: “Quem fica ainda tem tempo de acordar, ou vai dizer que prefere apertar o botão? Deu sorte neste paredão. Quem sai, sai pelo que fez, e pelo que disse, pelo que deixou de fazer, e pelo que deixou de dizer, e pela forma como as pessoas viram tudo isso. Sim, no BBB, você também depende disso. Aqui, valem muito as palavras do autor mexicano Dom Miguel Ruiz: “Seja impecável com a sua palavra”. Do contrário, o público pode ser implacável com você. E hoje o público decidiu que quem sai é quem queria sair, vem Rodriguinho”.