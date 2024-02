BBB 24: Rodriguinho fala sobre Yasmin Brunet: “Sou gordo também”

As falas de Rodriguinho deram o que falar dentro do BBB 24, mas o que a gente não sabia é que com sua saída, a edição da Globo mostraria tudo que ele disse a Yasmin Brunet e ele fosse piorar a situação. O artista disse que tudo se tornou uma brincadeira entre os dois e que ela comia muito.

Depois de recordar o episódio, Rodriguinho se justificou: “Ali eu não estou falando do corpo, estava falando dela comer mesmo, porque ela comia muito, e ela estava falando muito sobre isso. E virou uma brincadeira entre nós, toda hora que ela ia sentar, ela sentava para comer, e aí virou essa brincadeira”, explicou.

E completou: “Imagina, vou falar dela, sou gordo também”, brincou o ex-brother. Na sequência, ele afirmou ter feito um grande laço de amizade com Yasmin Brunet e declarou que pretende levar isso para fora do reality show.

Ele ainda relembrou de ter falado do corpo da modelo; “Eu não lembrava mesmo.O dia que o Pizane falou sobre esse assunto, ele disse que queria conversar comigo sobre umas paradas, umas coisas que foram faladas. E ele não quis falar na frente delas, disse que depois conversava só comigo. Aí eu entendi que poderia ser alguma coisa que o Nizam tivesse falado”, esclareceu.