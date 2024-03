BBB 24: Rodriguinho aposta que Isabelle vai trair Davi

Vish! Será que vem traição por aí? Se depender de Rodriguinho, que já está com sua opinião formada, vocês já sabem, né? O cantor contou no Mesacast BBB, que acredita que Davi está com seu jogo marcado em Isabelle.

“Acho que é um jogo. E vai chegar lá no final e ela vai dar uma rasteirinha no Davi”, disse Rodriguinho.

Thamirys Borsan, apresentadora do Mesacast, concordou e Vítor perguntou que tipo de rasteira ele acredita que cunhã dará no baiano. “Ela vai trair ele. Eu acho que o motivo da saída dele vai ser ela”, respondeu o pagodeiro.