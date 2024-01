BBB 24: “Porque a vencedora do último ninguém sabe quem é até hoje”, dispara Rodriguinho

Rodriguinho deu sua opinião sincera sobre o jogo no BBB 24 e contou que está de acordo com a sister Giovanna Pitel quando ela fala sobre sua estratégia de eliminar plantas do jogo. O cantor ainda conta, em conversa com as sisters, que ninguém se lembra de quem ganhou o último BBB. Vale ressaltar que foi Amanda Meirelles, amiga de Cara de Sapato.

“Minha intenção é eliminar as plantas do programa. Porque você [Brunet] com uma rixa com o Maycon, a torcida dele vai votar em você e a sua nele, e a pessoa planta vai ficar ali. Vai se salvar e vai até a final”, disse Giovanna Pitel.

“Para não acontecer o que aconteceu no último, né? Porque a vencedora do último ninguém sabe quem é até hoje, vamos combinar. Eu não sei”, disparou o artista.