BBB 24: Lucas Henrique flerta de novo com Pitel: “Você me bagunçou”

Lucas Henrique está mexendo com a estrutura do programa ao dar em cima de Pitel dentro do reality da Globo, dá para acreditar? Em conversa na piscina o brother chega a dizer que a alagoana o bagunçou.

“Você não doou nada para o mercado, já está no lucro”. “Bin te falou que eu não dei nada?”, perguntou ele. “Você que falou, língua solta”, relembrou a sister.

“C*, eu falo demais. É verdade, eu te falei, já pensando na semana seguinte”, lembrou Buda. “Fala tanto que nem lembra das coisas”, brincou ela. “É que eu fico confuso com as coisas que eu falo para você. Posso te falar? Você me bagunçou. Você me bagunçou no jogo” . Pitel pede: “Para, para!”.

“F*, você é f*”, disparou Lucas. “Eu não fiz, não, se tem uma coisa que eu não fiz foi nada nesse…”, afirmou dando risada. “Depois eu que sou cara de pau? É por isso que a gente se dá bem, porque você é tão cara de pau quanto eu”, brincou.