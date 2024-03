BBB 24: Lucas fica noiado com a ausência da esposa no vídeo do Anjo

A casa do Buda está caindo, meu povo!!! Esse é o principal assunto nas redes sociais deste domingo (10), pois o pessoal tava ansiosa pela reação do brother na hora de ver o presente do anjo e sua (ex) esposa não aparecer.

A irmã, sobrinhos, amigos e até seus cachorros apareceram no vídeo, menos a Camila. “Cadê a Camila, gente?”, já comecou a questionar assim que o vídeo terminou.

“Ele já sabia que a Camila não ia aparecer. Eles têm que dar oportunidade pra outras pessoas aparecerem”, disse Leidy.

Yasmin, Leidy e Bin tentaram acalmaram o capoeirista e pediram para ele “não neurar”. “Está tudo bem, vamos aproveitar”, respondeu.

O público já sabia que Camila Moura, com quem Lucas é casado, que não iria aparecer no vídeo, pois a professora já havia avisado em suas redes sociais.

Ela mostrou fotos do brother no lixo e uma mala pronta após ele flertar com Pitel no reality show. “Ele tem plena consciência das m*rdas que ele faz! Mas eu estou aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer”.