BBB 24: Juninho é eliminado do BBB 24

Juninho não levou a melhor ao competir uma vaga no reality com Isabelle, Beatriz e Alane. O brother saiu do reality no primeiro paredão em que os internautas votaram para tirar uma pessoa do reality.

O agora ex-brother recebeu 60,35% dos votos, deu adeus ao prêmio milionário e deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira, 06.

A bailarina recebeu 36,64% dos votos, a vendedora 1,95% e a cunhã recebeu apenas 1,06% dos votos.