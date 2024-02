BBB 24: Depois de debochar de Davi, internautas acusam Yasmin de xenofobia

É meus amores, a Yasmin Brunet realmente coringou e está disposta a causar no BBB24 custe o que custar, mesmo que seja na base da polemica. Pois bem, a gata está sendo acusada de xenofobia por debochar do sotaque de Davi. Ela chegou a imitar o jeito de o motorista de aplicativo falar depois de uma briga dele com Wanessa nesta quarta-feira (28). Para que não sabe, a xenofobia é o preconceito contra alguém que nasceu em um lugar diferente.

As famosas estavam conversando na cozinha com Fernanda, Pitel, Michel e Giovanna. A pauta da conversa era sobre a treta que aconteceu na casa por causa das punições levadas pela Yasmin de propósito. “Ele não fala ‘calma, Wanessa’, ele fala…”, disse Yasmin, imitando o sotaque do baiano. A confeiteira começou a rir, e a mineira concordou. “Não dá para entender o que ele fala”, afirmou a filha de Luiza Brunet.

Só que essa fala infeliz da modelo repercutiu nas redes sociais de forma super negativa. “Yasmin, Wanessa, Pitel, Giovanna estão praticando xenofobia com o sotaque do Davi agora na cozinha”, escreveu um internauta no X, o antigo Twitter.

“Dá para entender muito bem o que o Davi fala, só as dondocas que não entendem. Yasmin ainda imita o sotaque dele”, disse outro.

“Yasmin debochando do sotaque do Davi. Vem, mimada, vem para o paredão. Estamos te esperando”, soltou mais um.

“O que a Wanessa e a Yasmin realmente querem falar sobre o Davi: ele era negro, andava negro, falava negro, usava negro, tinha o cabelo negro, o sotaque negro”, disse uma internauta, fazendo referência a uma cena da série Todo Mundo Odeia o Chris.

A insuportável da Yasmin e a mimada da Wanessa reunidas na cozinha pra falar mal do Davi com alphaville/gnomo. Eu não sei vocês, mas isso lembra aquela cena do BBB21. Em ambos os casos, os brothers foram alvos de xenofobia #BBB24 pic.twitter.com/U3O1Op7rX9 — Rocket Girl 🛸👽 #teamdavi (@karinyamd) February 29, 2024