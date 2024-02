BBB 24: DAVI QUER DESISTIR E APERTAR O BOTÃO: “O que eu faço aqui dentro que as pessoas enxergam de tão ruim em mim?”

Gente, mal acordei do baile do Copa e já estou vendo todo esse bafo aqui no meu Globoplay. Como assim o Davi vai desistir do BBB 24?

Após chorar copiosamente em frente ao botão de desistência, que nesse momento, estava com a luz apagada, o brother foi desabafar com sua amiga Isabelle sobre os seus seus motivos para querer deixar o reality. “Não aguento mais, as pessoas só sabem julgar, só sabem olhar o ruim das pessoas”.

Davi disse que acredita que seu estado de saúde pode ter um teor emocional. “Pode ser meu emocional que tá abalado e me causando danos físicos. É minha saúde. E se eu infartar?”.

“Às vezes, eu não durmo. Tem hora que não dá mais, eu vou apertar esse botão. Por mais que às vezes a gente se coloque no lugar de forte, a gente também é fraco, é ser humano.”

“O que eu faço aqui dentro que as pessoas enxergam de tão ruim em mim?’, questionou sobre como vem sendo tratado pelos outros participantes.

Ele afirmou que não está se reconhecendo dentro do programa e que “prefere ter paz de espírito”. “Eu quero a paz, dinheiro pra mim não é tudo. Prefiro ser pobre e ter paz”.