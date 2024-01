BBB 24: Davi e Isabelle vencem votação do Puxadinho

A votação acabou para o Puxadinho da Globo no BBB 24 e o público escolheu seus dois participantes preferidos: Isabelle e Davi. Os dois entram na casa mais vigiada do Brasil e já ganham a imunidade no primeiro paredão.

Outros seis participantes do Puxadinho serão escolhidos pelo restante da casa, mas sem o privilégio dos colegas.

O resultado da votação do público foi divulgado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt. Davi ganhou 60,94% da média dos votos, enquanto Isabelle recebeu 60,22% de média. Como estão imunes, não participarão da primeira prova do Líder.