BBB 24: Big Boss acorda Buda com ‘Infiel’ de Marília Mendonça

O que o público não pede que Boninho não atenda sorrindo e se divertindo? Aloca! O diretor do BBB 24 acordou Buda com a música ‘Infiel’ de Marília Mendonça e causou na casa mais vigiada do Brasil. Parece que Lucas Henrique já começou a desconfiar dos motivos para estar sendo cutucado.

O brother trocou invertidas para Pitel e acabou ficando sem sua esposa fora da casa. O melhor é que ele não sabe de nada e ontem (10), não recebeu um vídeo de Camila no Almoço do Anjo.

Ela ainda seria alertado sobre o motivo de não receber um recado de Camila, mas a produção não liberou.