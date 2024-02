BBB 24: Após ser chamado no confessionário e o áudio vazar, Davi curte piscina e seguirá no jogo

Meus amores, como eu havia mencionado mais cedo para vocês, o Davi amanheceu determinado a deixar a casa do BBB 24 e até chegou a desabafar com Isabelle, que é sua única amiga, sobre isso. Mas por volta das 10h, o brother foi chamado ao confessionário, local onde normalmente os participantes conversam com a psicóloga e onde acontece toda a dinâmica do paredão do programa.

Só que para quem assim como euzinha aqui surpreendeu enquanto acompanhava o pay-per-view do BBB: quem estava conversando com Davi não era a psicóloga e o próprio Boninho, diretor do programa. Foi que o que deu para notar no áudio da conversa que acabou vazando:

“Você já sabia que isso é um jogo, então, você tem amigos e tem desafetos — todo mundo tem isso na vida”, diz o homem com a voz de Boninho.

Davi reage, reforça sobre não estar conseguindo ser quem é, e recebe uma invertida: “Você é essa pessoa que eles acham que você é? Então, tá tudo certo”, continuou a voz.

Essa conversa com o Big Boss durou cerca de 15 minutos. Davi deixou o confessionário e foi para a piscina, onde ficou com Isabelle. Ao ser questionado pela cunhã se estava melhor, ele disse que sim: “12 por 8”, em referência à pressão arterial normalizada.