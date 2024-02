BBB 24: Após beijar Pitel no rosto na festa do líder, Davi tomou uma chamada de Alegrete

Genteeee, confesso que quando comecei a assistir a festa da líder Raquele na noite desta quarta-feira no BBB 24, logo pensei, essa festa vai ser um verdadeiro porre. Só que durante a madrugada, olhei meu paypreview e me deparei com Matteus Alegrete chamando a atenção de Davi Brito por causa de uma atitude do brother que consideradou inadequada com a participante Giovanna Pitel. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, durante a festa, Davi se aproximou de Pitel para fazer um registro com o celular do programa, mas ao posarem para o vídeo, ele acabou beijando o cabelo dela, que se afastou dançando.

O brother gaúcho, preocupado com essa situação, chamou a atenção do colega: “Ô Davi, cuidado. Toma uma aguinha”. Davi respondeu que estava bem. O comportamento do baiano durante a festa gerou discussões entre os colegas de confinamento, com Matteus pedindo para Davi se afastar e com Alane e Beatriz preocupadas com o estado dele devido ao consumo de bebida alcoólica.

Já nas redes sociais, esse episódio gerou um senhor debate em relação as atitudes de Davi com Pitel. Alguns defenderam que foi apenas um gesto carinhoso, enquanto outros consideraram a atitude inadequada chegando a acusar o brother de assédio. O debate se estendeu também para o relacionamento entre Davi e Giovanna, causando ciúmes em Rodriguinho, que é um aliado da sister no programa.

Antes da festa, Davi e Pitel haviam tido uma conversa sobre suas vidas fora do jogo, revelando detalhes que desconheciam um do outro. A aproximação entre os dois gerou ciúmes e levantou questionamentos sobre o comportamento do participante no confinamento.

GRAVE 🚨 Davi chegando de um jeito nada amigável na Pitel,Matteus já notou que ele está se revelando e chamou ele. #BBB24 pic.twitter.com/myuab1w3Uy — Gustavo (@guhdemoraiss) February 22, 2024

A Pitel super desconfortável mandando o Davi parar… Cade a produção pra mandar ele ir beber agua? Vão esperar da merda dnv?? #BBB24

pic.twitter.com/Hly2DS0rBW — bi 🥷🏼 (@ludnza) February 22, 2024

O Matteus, Alane e Beatriz viram o Davi dando um beijo na Pitel, por isso eles ficaram tão preocupados #BBB24 pic.twitter.com/AP9KaHqS2z — pera ◡̈ (@ahperala) February 22, 2024

Davi e Pitel ontem estavam se divertindo na festa da líder Raquele. Davi: Tá tranquilo? Tô perturbando? Pitel: Nãopic.twitter.com/Lz4N58CiU1 — Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 22, 2024

