BBB 23: Sisters evitaram que Guimê traísse Lexa e chamar a atenção do cantor

Aline Wirley, Bruna Griphao e Ricardo Alface tentaram intervir no momento que Guimê estava passando dos limites com Dania

O comportamento de Guimê foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e não é para menos, ele passou a mão em Dania e esqueceu completamente que sua esposa está aqui fora do reality. As sisters tentaram ajudá-lo a segurar a barra e não trair Lexa, principalmente Aline Wirley, que foi uma das sisters que chegou a chincha no cantor que estava passando dos limites.

Aline alertando o Guimê por ele estar passando do ponto. #BBB23 pic.twitter.com/jWCuCW6Mb5 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 16, 2023

“Eu vou te falar mais uma vez e não vou falar mais. Eu não posso fazer nada por você, mas só você pode se cuidar”, declarou.

Bruna Griphao e Alface também tentaram tirar o foco de Guimê de Dania Mendez. “A mulher desse cara é a mais “braba” do Brasil”, disse Ricardo.