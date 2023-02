BBB 23: Key Alves estranha Gabriel Santana e os dois trocam farpas: “Fala na minha cara”

Em conversa com do grupo de aliados antes da formação da berlinda neste domingo (26), os brothers trocaram farpas na piscina

Xiiii, parece que Key Alves vai atacar os brothers com unhas e dentes já que o seu verdadeiro amado perdeu sua vaga no reality da Globo. A jogadora de vôlei quebrou o pau com Gabriel Santana por discordância nas indicações ao paredão.

Key gostaria de votar em Guimê e Gabriel não concorda. “Fui o cara que mais me dediquei para fazer o grupo dar certo, o que mais me expus por conta de vocês. E hoje eu não quero mais me expor por conta de pessoas que lá atrás não se expuseram por minha causa”, disse ele.

Depois da jogadora sair da conversa, o grupo ainda fica discutindo sobre ela. “Você está falando de mim, ainda? Então você fala na minha cara”, dispara Key.