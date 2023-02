BBB 23: Guimê, Paula, Bruno ou Amanda, quem sai?

Berlinda quádrupla foi formada na noite de ontem (12) na casa mais vigiada do Brasil

Viiish gente, essa edição do BBB 23 está cheia de surpresas para as minhas fofoqueiras que esperavam uma edição mais quente do que a edição passada. Essa semana fomos impactadas com um paredão quádruplo. Na berlinda temos: Mc Guimê, Paula, Bruno Gaga e Amanda.

Para quem não sabe, Gustavo ganhou a prova do líder da semana e teve direito a fazer suas indicações, mandando Guimê direto para berlinda. Enquanto isso, sua namorada, que ganhou o poder do coringa, mandou Paula para ser uma das opções de voto do público.

Vale ressaltar que Key ainda disse que se colocassem a Amanda com Bruno ele conseguiria sair da berlinda, mas aqui fora a coisa está bem diferente, né?