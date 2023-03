BBB 23: Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez e internautas enxergam assédio

Câmeras flagraram o momento que o artista acariciou a mexicana que ficou desconfortável na situação

Minhas manas CSI não deixam nada passar e já estão bem ligadinhas nos passos de Dania Mendez dentro do BBB 23. Acontece que ontem (15), na festa do líder os internautas apontaram que Mc Guimê teria assediado a mexicana e criando um ambiente bem desconfortável. Vale ressaltar que o cantor é casado com Lexa e sofre hate nas redes sociais depois do acontecido.

Assédio, beijo forçado, gente agarrando o tempo todo. Nojeira oq fizeram com essa Dania na festa, vergonhoso #BBB23 pic.twitter.com/wAtvxCIpaT — BAILE DA NQA 🏁🦅 (@Alanazevedoarte) March 16, 2023

Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e Dania, quando ela repara que ele está acariciando a parte de trás do seu corpo, tirando elas de lá.

Coitada da lexa. Imagina ver seu marido assediar uma mulher em rede nacionalpic.twitter.com/CxtK66H5H6 — Lil emilyᶜʳᶠ (@jaurdear) March 16, 2023

Em outro momento as câmeras mostraram ele com a mão no bum bum dela. Oi?