BBB 23: Gil do Vigor puxa mutirão para tirar Larissa: “Fica Domitila”

Ex-BBB ainda disse que respeita a decisão e torcida de todos, mas que não vai soltar a mão de Domitila no momento mais temido da edição, o paredão

O BBB23 está chegando ao fim e já posso sentir o cheirinho da festa da final do reality. Gil do Vigore já tomou o seu posicionamento e puxou mutirão para eliminar Larissa do reality da Globo. O muso ainda contou que sempre esteve do lado de Domitila e que não vai soltar sua mão agora.

“Vigorentos e vigorosos!! Respeito a decisão e torcida de vocês, mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade. Vamos de #Ficadomitila e #Foralarissa (Olha ela aí usando o emoji do vigor). E vamos fazer mutirão aqui simmmm porque a pernambucana não será eliminada e se for, será depois de lutarmos muito”, escreveu.

O que parece é que a ideia de Gil está funcionando só para ele, porque a web acha Domitila chata e pede a sua saída. O que será que vai virar esse paredão?