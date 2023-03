BBB 23: Gabriel, Domitila e Fred. Quem sai?

Nova berlinda foi formada na competição pelo prêmio milionário na casa mais vigiada do Brasil

Vish, o círculo está se fechando cada vez mais no BBB 23 e os brothers daqui a pouco vão ter que começar a votar entre si para se manter vivos na competição pelo prêmio milionário. Fred, Domitila e Gabriel disputam a vaga de permanência no reality na nova berlinda do programa.

Depois da expulsão de Guimê e Cara de Sapato a situação ficou mais agitada na casa e a coisa ficou ainda mais séria entre os participantes, que parecem ter percebido que o BBB não é brincadeira.

Tanto não é brincadeira que nem farei minhas apostas, sempre erro no meu grupo de fofoqueiras do Leblon. Afe!