BBB 23: Domitila diz que filho de Elon Musk está sendo criado em outro planeta

Sister falou sobre sua ideia de como Elon Musk, o homem mais rico do mundo, está criando o seu filho em conversa com Aline no jardim

Tá pensando que Domitila dorme no ponto? Que nada! A musa fala o que pensa e não deixa de envolver pessoas fortes no mercado econômico. Elon Musk foi parar no BBB 23 depois que a sister, em conversa com Aline, disse que ele deve estar criando o seu filho em outro planeta. “Eu acredito que o Elon Musk já está criando o filho dele em outro planeta. O filho dele tem o nome de LX02, eu acho que é muito sobre isso também”, disse a sister. Claro que Aline caiu na gargalhada.Vale ressaltar que o filho do empresário com a cantora Grimes, se chama X Æ A-Xii.