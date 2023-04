BBB 23: clima esquenta entre Cezar Black e Ricardo Alface

A madrugada foi motivada por outra briga dos careca que quase acabou em porrada

Após o decreto oficial da liderança de Aline Wirley, tivemos um novo episódio de Cezar Black X Ricardo Alface nessa madrugada. Tivemos um “Jogo da Discórdia” antecipado com muita mais torta de climão: Ricardo Alface e Cezar Black discutiram na área externa por conta de uma conversa do enfermeiro com o Quarto Deserto. E já dizia Jojo Todynho : O pau vai torar! E como torou, meu povo…

(crédito: reprodução)



“ Cagão! Você é um cagão! Cagão! Cagão do caralho! Cagão!” (Alface) “ – esse é um pequeno trecho do vídeo abaixo aonde podemos ver a treta completíssima.