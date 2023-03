BBB 23: Cara de Sapato beija Dania Mendez

Cena foi exibida para o affair da influenciadora na versão mexicana do reality

É fogo no parquinho que vocês querem? Pois então senta que lá vem a fofoca! Cara de Sapato beijou Dania Mendez ontem (15), após a festa do líder e a cena foi exibida para o affair da influenciadora na versão mexicana do reality, La Casa de Los Famosos. Além de tudo isso, os fãs que torciam pela formação do casal Amanda e Sapato morreram de decepção.

Enquanto isso, no México…

Arturo Carmona, apaixonado por Dania, acabou de ver lá no México, a mexicana beijando Cara de Sapato. pic.twitter.com/c7kM8QAg5j — 🌈CPX Lulaland 🚩|🥬|🌵|🧺|☢|🤴🏿|🦁|🔥|🍞 (@pinpinmeuamor) March 16, 2023

O affair de Dania não recebeu bem as imagens do outro lado da casa, ficando incomodado com a situação. Arturo passa a mão diversas vezes no rosto e nos cabelos como quem não tem escapatória.

Isso porque ele confessou estar apaixonado por ela, hein? Parece que não é recíproco, Afe! Chamo a atenção para Amandinha que ficou chupando o dedo… Não tô bem, viu?