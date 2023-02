BBB 23: Bruna Griphao diz que se arrependeu de procedimentos estéticos

Atriz da Globo contou alguns procedimento que já realizou em conversa com Gabriel e Fred

Nós já sabíamos que Bruna Griphao mudou muito desde as suas primeiras aparições na TV Globo, mas não sabíamos que ela se arrependeu de muitas delas. Em conversa com Gabriel e Fred ela revelou alguns dos procedimentos que fez e ainda disse que se arrependeu de alguns.

“Falei: Deixa eu dar uma estragada? Botar nariz, botar um galo na testa, fazer um negócio”, brincou a loira. E completou: “Boca, já fiz preenchimento e tirei porque minha cara… Me arrependo muito de ter feito, sabia? Aí eu tirei…”, disse.

A sister ainda diz que sentiu sua “cara cair”. “Senti que minha cara caiu depois. É sim… Aí fiz nariz… Meu nariz ficou maior do que já era. Ficou enorme. Fiz preenchimento para ele ficar mais retinho… ficou um bagulho inacreditável de grande. E foi na semana do Rock in Rio. Fui me sentindo muito esquisita”, confessou.