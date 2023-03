BBB 23: Brothers vasculham a mala de Dania Mendez sem autorização

Fred e Marvvila abriram a mala da mexicana e mexeram nos seus pertences na procura de algo suspeito, eles acreditam que a influenciadora seja atriz

O respeito nesta edição do BBB 23 passou longe. Ferd e Marvvila mexeram nas coisas de Dania Mendez acreditando que ela estaria sendo colocada no reality para enganá-los. Fred ainda disse que desacredita que ela seja mexicana, porque nunca viu palavras mexicanas com hífen, se referindo a uma tatuagem que ela tem.

“Vamos lá abrir a mala dela?”, chamou Fred. “Bora! Se você for, eu vou”, respondeu Marvvila. Os dois ainda dizem que a mala dela está pesada e seguem apalpando a mochila da modelo.

Fred e Marvvila abriram e mexeram na mala da Dania sem a permissão dela, eles deveriam ser punidos que absurdo! #BBB23 pic.twitter.com/EpO05QTzuy — Déia Bracho 🦁🥬 (@bracho_andreia) March 15, 2023

Fred ainda chegou a tirar um perfume da mochila. “É importado. Estamos fuçando de zoeira”, disse ele.