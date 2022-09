Baronesa explica ranço por Tiago Ramos: “Atitude muito feia, tenho ranço instalado”

Claudia Baronesa hablou antes do peão entrar na sede da Fazenda

A mãe do Mc Gui não tem papas na língua e fala o que pensa sem mandar recado, do jeito que a gente gosta. Claudia Baronesa não guardou o ranço de Tiago Ramos e deu seus motivos para não gostar do rapaz antes mesmo dele entrar na sede da Fazenda. A loira contou que ele teve uma atitude muito feia durante uma partida de futebol e que ela não aprova.

“Ele teve uma atitude muito feia e por isso eu tenho um ranço instalado. Eles jogaram futebol em um lugar, no mesmo dia, ele caiu. Ele se machucou, se vitimizou e colocou como se o meu filho tivesse dado uma porrada nele. Saiu até matéria dizendo que o Gui tinha agredido ele. E foi um jogo, uma partida, um lance de futebol que ele caiu e se machucou”, explicou a mãe do Mc Gui.

A mãe de Gui ainda contou que o filho ofereceu ajuda para o modelo e ele disse que estava tudo bem, porém, no dia seguinte, todos os tablóides traziam que Tiago dizia que Mc Gui tinha o agredido. Afe!