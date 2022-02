Barbara vai ao paredão e Naiara Azevedo debocha com bolo pronto!

A cantora debochou da loirinha e aguarda sua eliminação amanhã, (15)

Esse paredão do ‘BBB22’, formado ontem (13), está dando o que falar… A catarinense Barbara foi puxada por Arthur Aguiar, em um contragolpe, e Naiara Azevedo já mandou o recado que está esperando por ela aqui fora com um… bolo!

É que em uma das suas palestrinhas intermináveis, a cantora, durante um ‘Jogo da Discórdia’, disse que as pessoas a subestimavam muito. E que enquanto eles estavam indo com a farinha, ela já estava voltando com bolo pronto.

Naiara Azevedo : Enquanto vocês estão indo, eu estou vindo com o bolo pronto, de besta eu não tenho nem a cara, não sei se vocês perceberam 💅🏻😘 #BBB22 pic.twitter.com/DjSP69YRvq — ᴀɴᴅʀᴇʏ 🌵 (@Andreey_ofc) February 1, 2022

Após a eliminação de Naiara de Fátima, na última terça-feira, (8), Barbara, uma das ‘Meninas Malvadas’ da edição, debochou com suas amigas, Jade e Lais, e disse: “Naiara infelizmente não poderemos ver o bolo pronto, nem mesmo a farinha”.

parece que terça-feira alguém vai ver o bolo pronto da naiara pic.twitter.com/J6biJbCZYo — paly (@paliacito) February 14, 2022

Por isso, o deboche de Nai comendo um bolo, afinal de contas, a eliminação da modelo é muito provável!

Pega fooooooogo!!!