O histórico de Barbara Heck, do BBB22: Babado, confusão e gritaria. E ao que tudo indica, já ficou com um jogador de futebol BEM famoso.

A moça, que se diz tão zen, na verdade não é muito não! E ao que tudo indica, já ficou com um jogador de futebol BEM famoso

Quando se anuncia participante de BBB, tem Pipoca que é mais Camarote que muitos anunciados. É o caso de Bárbara Heck! A modelo já participou de um programa na RedeTV!, onde além de ter afrontado o presidente Bolsonaro, ainda deu um tapa na cara do irmão do ex BBB, Daniel Lenhardt! BA-BA-DO! E sabe de quem ela é bem amiga? Neymar!

Foto: Reprodução

Para começar, o dia era 30 de março de 2016 e o, até então, candidato à presidência Jair Bolsonaro foi ao, atualmente extinto, programa “Chega Mais!” para participar de uma mesa redonda de perguntas. O quadro se chamava “Na Mira das Divas” e entre as “divas”, estava a modelo Barbara Heck. E ela foi na ferida perguntando sobre uma fala de Bolsonaro que os refugiados eram a escória do mundo, aí durante a explicação, a moça rebateu “mas imigrantes não seriam bons? Tu é a favor? Porque tu é a favor do capitalismo”, e ele ficou bem nervoso viu?

Leia também Faz isso não! Luana Piovani decepciona a web e diz que não comentará BBB

Aí, no mesmo programa, mas em outro dia, durante um simples game — que não valia R$1,5 milhão — a modelo simplesmente, do nada, deu um TAPA na cara de Tadeu Lenhardt! Será que ela vai ter o mesmo comportamento no BBB22?

Foto: Reprodução

E sabe quem ficou feliz em ver a moça no programa? Menino Neymar! Ele é amigo dela há anooooos, e os “parças” também amaram ver a participação dela. Em uma live ele disse: “C, que resenha! P que pariu, vou assistir!” Em seguida, um dos amigos completou: “ela é muito maluca!”. E aí é óbvio que já estamos pensando: Será que já existiu Neybara — shipper Neymar e Barbara —? Logo a gente descobre, mas se aquietem, porque ela está muito bem comprometida!