Bárbara Evans conta perrengue com filha em voo: “Nosso voo foi cancelado”

Influenciadora usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre viajar de avião com a família

Olha ela! Bárbara Evans deu as caras nos stories do Instagram e fez um desabafo após viajar de avião com a família e passar o maior perrengue. Na ocasião, a musa contou que o voo foi cancelado e reclamou da falta de informações que a companhia aérea deu a ela, com um atendimento uó.

“Oi, amores, boa noite. Nós chegamos bem, graças a Deus, depois de um dia super longo e cansativo. Nosso voo foi cancelado, e nós sem nenhuma informação!! Lá vamos nós procurar ajuda para alguém naquele aeroporto gigantesco. Eu com uma bebê cansada de 6 meses, pra cima e pra baixo tentando achar uma solução. Péssimo atendimento como sempre!”, começou escrevendo.

Vale lembrar que a filha da influenciadora, Ayla, de apenas 6 meses, é fruto do casamento dela com o empresário Gustavo Theodoro. “Mudando de assunto… Ayla toda vez que entra no avião começa a GRITAR, eu faço de tudo, mas ela não para. Hoje foi o recorde!! Meu emocional está ótimo, só que não. Ela grita quando o avião está parado, as pessoas se acomodando… até decolar, quando decola ela relaxa e dorme”, disparou.