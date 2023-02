Bandeira branca: Léo Dias e Ludmilla fazem as pazes

Os dois já protagonizaram trocas de farpas quentes e agora o aperto de mão sela a amizade dos dois

Ufa! Já posso falar os nomes de Ludmilla e Léo Dias juntos na mesma matéria sem ter que pisar em ovos. Os dois fizeram as pazes depois de uma troca de farpas intensa na internet que tomou conta das fofocas do Leblon até a Barra. De acordo com Gabriel Perline, a reconciliação foi contada pela cantora neste carnaval do Rio.

“Agora ele [Léo] vai falar bem de mim porque a gente está de bem de novo. Está de bem, Léo?”, brincou ela.

Lud ainda completou: “Não é pra vaiar não, gente, o negócio é sério mesmo. Eu gosto do Léo, a gente briga, mas eu gosto dele. E vocês [público] também gostam porque ficam consumindo todas as fofocas dele, né?”, disse.