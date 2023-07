Band detona Flávio Dino em participação no caso Marielle

Eduardo Oinegue não teve papas na língua na hora de falar de Flávio Dino que se reuniu com a imprensa para falar sobre as investigações de Marielle Franco

A Band matou a cobra e mostrou o pau bonito na apresentação de Eduardo Oinegue no jornal. O jornalista não baixou a cabeça para Flávio Dino e criticou sua postura na coletiva de imprensa sobre as investigações da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes,e m 2018.

“É incrível o que aconteceu hoje no caso Marielle. Teve uma delação premiada, mas uma delação premiada que não apontou o dedo para cima – na direção dos mandantes. Apontou o dedo para baixo, na direção de um bombeiro, que já sabiam que estava enrolado no caso”, disse Oinegue, que fez críticas ao ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula.

Ele ainda completa: “E para anunciar essa delação que gerou buscas e apreensões, quem apareceu para falar? O ministro da Justiça. É isso mesmo. O Flavio Dino. O ministro não deveria falar nunca sobre investigações porque não é ele quem investiga coisa alguma. Ele é o chefe institucional da Polícia Federal, que tem autonomia para investigar. Quem preside o inquérito é um delegado, que não presta contas para o ministro. Mas ainda assim o ministro se colocou debaixo dos holofotes. Ele faz isso a toda hora, sempre tirando uma casquinha. Será que ele vai cansar e parar? Ou a gente vai cansar dele e não prestar mais atenção ao que ele diz?”, disse o jornalista.