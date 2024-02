Baby do Brasil prega pra Ivete: “O apocalipse está chegando’ e Ivete recruta “vou macetar”

Socorroooooo! Gente, vocês já viram o vídeo da cantora Baby do Brasil afirmando que as pessoas precisam ‘procurar Jesus’ enquanto ainda há tempo para nos salvar, pois o Apocalipse e o Arrebatamento estão próximos. Aí a nossa diva master Ivete Sangalo respondeu que não iria permitir, pois iria ‘macetar o apocalipse’.

“Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos”, alertou a cantora que também é pastora.

“Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse que resista ao macetando. A gente maceta o apocalipse. Vou cantar uma música aqui, é o macetando de Jesus, o apocalipse do amor”, disse Ivete, emendando o hit do carnaval.

Essa situação entre as duas cantoras foi ao ar no Band Folia na madrugada deste domingo (11) durante o bloco Coruja, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na Bahia.