Baby do Brasil assumiu que o comentário foi TOTALMENTE irresponsável : “Loucura”

Genteeee, a Baby do Brasil quebrou o silêncio e falou da polêmica com a cantora baiana Ivete Sangalo no carnaval, onde afirmou que o apocalipse está próximo. A artista tomou a responsabilidade pra si e definiu sua atitude como “criancice”. Ela afirma que agiu de tal maneira por “orientação de Deus” que a motivou a fazer esse discurso sobre o arrebatamento que viralizou na internet

“É uma loucura que acontece comigo. É uma criancice que eu tenho e, às vezes, fica um pouco irresponsável. Mas Deus dá jeito em tudo”, justificou Baby, em entrevista ao UrbNews.

“Quero dizer que eu e a Ivete somos super amigas, a gente tem uma coisa de amor muito grande. E eu coloquei o vídeo como ela me honrou antes”, acrescentou.

Ela mesma admite que deixou Veveta chocada ao falar daquele assunto em pleno carnaval de Salvador, quando a cantora estava em cima do trio elétrico.

“Imagina você homenagear uma pessoa que você tem maior amor e de repente a pessoa falar do arrebatamento, e falar do apocalipse? Senta na cadeira dela e vê o mundo como ela está vendo”, disse.

Baby também disse que já foi “abduzida”. “Eu estava rindo lá em cima e uma hora eu falei assim: ‘Meu Deus do céu, como eu sou muito louca’. Mas acontece que eu sou ‘popstora’, eu sou ‘rockstora’, eu fui arrebatada em maio de 1999, eu fui abduzida. Mas ninguém sabe disso, vai estar na minha biografia. Minha filha, Sara, também. Eu vim com um caroço enorme aqui (na testa)“, revelou a cantora.