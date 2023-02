Baby Cris reage a Fred cantando “Fazendinha” no BBB e explode o fofurometro

O confinado mandou um “presente do anjo” para o filho, já que não ganhou a prova, para receber um vídeo do neneco.

Gente, eu juro que eu não tenho maturidade para isso. Só existe uma coisa nesse mundo que é mais fofo que o Fred do “Desempedidos” mandando um “presente do anjo” para o baby Cris, e essa coisa é o baby Cris reagindo a esse vídeo.

Para quem não sabe, durante o Raio-X de ontem (05), o influenciador Fred, resolveu utilizar o seu tempo no confessionário para cantar a música infantil “Fazendinha” do grupo Mundo Bita, para presentear o seu filho com a ex-BBB Bianca Andrade, que aparentemente amou ver o vídeo do papai.

o fred cantando fazendinha pro cris CHEGA EU VOU CHORAR😭😭 pic.twitter.com/2PEEsd222N — anabia. (@ainexhanker) February 5, 2023

Enquanto assistia a o vídeo gravado por Fred, o baby Cris explodia de alegria dançando e rindo enquanto o confinado do BBB imitava os animais que são citados na música.

E para completar ainda mais o surto de fofura, ao final do vídeo, Cris chama pelo “papai” e pede para que o vídeo seja colocado novamente.